Новосибирские полицейские ищут таксиста, которого лишили прав за пьяную езду

Мужчина, лишенный водительского удостоверения, скрывается от полицейских. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО

Ленинский отдел полиции Новосибирска разыскивает 43-летнего мужчину. В октябре 2019 года его лишила водительского удостоверения за пьяную езду. Сибиряк должен был оплатить штраф, также ему запрещено садиться за руль полтора года.

— Также в ноябре 2020 года на мужчину полицейские составили протокол за отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время местонахождения сибиряка неизвестно, может заниматься частным извозом на автомобиле «Daewoo Lacetti», — уточнили в полиции.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 232-64-70, 232-64-80.

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