Погода в Новосибирске на 23 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске держится морозная погода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 23 февраля 2021: в городе держатся морозы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине будет дня без осадков, порывы юго-восточного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит -22, -24 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до -27 градусов. На дорогах — гололедица. Днем в Новосибирске воздух прогреется до 18 градусов, а местами по области до 15 градусов. Порывы ветра могут усилиться до 14 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает морозный день. Температура утром будет -27 градусов, днем — -18 градусов, вечером — -21 градус, а ночью похолодает до -23 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.