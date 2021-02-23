Погода в Новосибирске на 23 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске держится морозная погода.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске на 23 февраля 2021: в городе держатся морозы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В первой половине будет дня без осадков, порывы юго-восточного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит -22, -24 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до -27 градусов. На дорогах — гололедица. Днем в Новосибирске воздух прогреется до 18 градусов, а местами по области до 15 градусов. Порывы ветра могут усилиться до 14 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Яндекс. Погода» также обещает морозный день. Температура утром будет -27 градусов, днем — -18 градусов, вечером — -21 градус, а ночью похолодает до -23 градусов.
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