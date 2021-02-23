Новосибирские коммунальщики в валенках сыграли в необычный хоккей

В турнире приняли участие шесть команд — по одной от каждого подразделения. Фото: Татьяна Осипова\"Навигатор"

Отметить 23 февраля в Управлении энергетики и водоснабжения в Академгородке решили весьма необычным способом — игрой в хоккей с мячом и в валенках. В турнире приняли участие шесть команд — по одной от каждого подразделения: водно-канализационного хозяйства, района тепловых сетей, района электрических сетей, тепловых станций, автотранспортной службы и административно-управленческого подразделения. Сразиться коммунальщикам предстояло за кубок, привезенный главой Первомайского района Виталием Новоселовым. В составе каждой команды выступали по 5 человек — четыре игрока и вратарь, периоды длились по пять минут.

Болельщики активно поддерживали игроков. Фото: Татьяна Осипова\"Навигатор"

— К соревнованиям тут все готовились заранее. Формировали команды, собирали инвентарь — клюшки и валенки. Чего не хватило, купили в интернет-магазине. Очистили от снега площадку и краской нанесли разметку, установили ворота. Игровую зону огородили сеткой, чтобы мяч не попал в болельщиков. Их, кстати, было довольно много, несмотря на мороз и неприятный холодный ветер. Они подбадривали свои команды, — сообщает издание «Навигатор».

Сибиряки серьезно готовились к игре. Фото: Татьяна Осипова\"Навигатор"

На площадке работала даже настоящая полевая кухня. Все присутствующие могли отведать вкусной гречневой каши и горячего чая.

Призовые места на турнире, в итоге, распределились таким образом: победителем стала команда административно-управленческого подразделения. Второе место заняли — специалисты водно-коммунального хозяйства. Третье — район тепловых сетей.

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