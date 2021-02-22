Сибирячка чудом спаслась от мчавшейся на нее иномарки: это попало на видео

В Новосибирске девушка едва спаслась от мчащейся прямо на нее иномарки. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске девушка едва спаслась от мчащейся прямо на нее иномарки. Автомобиль стремительно проехал на красный свет, когда сибирячка переходила дорогу. Произошедшее попало на запись видеорегистраторов других автомобилистов, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Регистратор нашего подписчика записал дорожный эпизод, который произошел на улице Ватутина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Водитель седана KIA Rio откровенно промчался на красный сигнал светофора и чуть не сбил девушку, которая к тому моменту преодолела почти половину пути.

В комментариях под постом, тем временем, многие сибиряки написали, что девушке на самом деле очень повезло. А что касается лихача на «Киа Рио», то люди уверены, что за такие поступки его вообще нужно лишить прав водить машину:

— Таких водителей нужно лишать прав пожизненно. Им не место на дороге.

— И таких, увы, на дорогах много.

— Хорошо, что с девушкой все в порядке, — пишут люди.

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