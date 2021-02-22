Новосибирец ищет водителя «Тойоты», который поцарапал его машину на парковке и уехал

В Новосибирске мужчина на иномарке поцарапал чужое авто пока парковался. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске мужчина на иномарке поцарапал чужое авто пока парковался. Дожидаться хозяина задетого им авто он не стал и просто уехал с места произошедшего. Сейчас владелец пострадавшего автомобиля ищет недобросовестного водителя, и просит откликнуться всех возможных свидетелей.

— Сегодня, 22 февраля, в 11:30 около стоматологии по улице Российская, 21 мужчина на Toyota Prado не умело припарковался и поцарапал мою машину. Конечно, повреждения небольшие, но все равно приятного мало, — пояснил сибиряк КП-Новосибирск.

Сейчас инцидент оформляют сотрудники ГАИ. Всех, кто присутствовал при данном инциденте или знает что-нибудь о владельце «Тойоты», изображенной на видео, просьба связаться с редакцией по номеру телефона 8-923-145-11-03.

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