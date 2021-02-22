В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Континент»: рассказываем, что случилось

В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Континент» на улице Троллейная в Ленинском районе. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, днем 22 февраля, эвакуировали торговый центр «Континент» на улице Троллейная в Ленинском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик был опубликован в соцсетях.

— Торговый центр «Континент» на Троллейной эвакуировали из-за пожарной тревоги, — рассказывает автор на видео, выложенном в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что никакой информации о происшествиях в данном ТЦ им не поступало. Не поступало также каких-либо обращений по данному факту в полицию. Получить оперативный комментарий от самого торгового центра корреспондентам не удалось.

Тем временем, в комментариях под постом некоторые сибиряки отметили, что подобное в ТЦ — не редкость:

— Это там часто происходит. Я уже несколько раз так выбегал из местного фитнес-центра.

— Еще днем все тихо там было.

— Наверное, кто-то запустил ложную пожарную тревогу, — пишут люди.

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