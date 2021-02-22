Пожар на улице Макетная в Новосибирске 22 февраля 2021 года: погиб мужчина

Пожар на улице Макетная в Новосибирске 22 февраля 2021 года случился в частном доме. Фото: "АСТ-54"

Пожар на улице Макетная в Новосибирске 22 февраля 2021 года случился в частном доме. В результате ЧП погиб мужчина — об этом сообщили в областном МЧС.

— Огонь охватил дом и надворные постройки по адресу Макетная, 16. При разборе завалов спасатели обнаружили тело без признаков жизни, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что по предварительной информации в пожаре погиб один человек:

— Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 14:24, локализовать возгорание удалось в 14:50, полностью ликвидировано открытое горение было в 14:51. По оперативной информации, в пожаре погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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