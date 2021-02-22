Пожар на улице Макетная в Новосибирске 22 февраля 2021 года: погиб мужчина

Пожар на улице Макетная в Новосибирске 22 февраля 2021 года случился в частном доме. Фото: "АСТ-54"
Пожар на улице Макетная в Новосибирске 22 февраля 2021 года случился в частном доме. В результате ЧП погиб мужчина — об этом сообщили в областном МЧС.
— Огонь охватил дом и надворные постройки по адресу Макетная, 16. При разборе завалов спасатели обнаружили тело без признаков жизни, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что по предварительной информации в пожаре погиб один человек:
— Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 14:24, локализовать возгорание удалось в 14:50, полностью ликвидировано открытое горение было в 14:51. По оперативной информации, в пожаре погиб мужчина, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер