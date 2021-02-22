В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек: что о них известно

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 119 новых случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 119 новых случаев коронавируса. Об этом областной оперштаб сообщил сегодня, 22 февраля. Всего в регионе с начала пандемии ковид диагностировали у 35 047 человек. При этом с выздоровлением всего было выписано уже 32 388 пациентов, 32 из них — за последние сутки.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 55 лет, 59 лет, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 70 лет, 75 лет, 76 лет, — пояснили в областном оперштабе. — Всего в регионе от коронавируса умер 1 391 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 96 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов. В регионе с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом были госпитализированы 23 ребенка. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 216, в больницах областных районов — 704.

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