В Новосибирской области столкнулись две иномарки: один человек погиб, пять пострадали

В аварии погиб один человек, еще пять пострадали. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

На трассе в Мошковском районе Новосибирской области утром 22 февраля произошло ДТП: столкнулись две легковые машины. В аварии погиб один человек, еще пять пострадали. Последствия произошедшего засняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— На трассе ведущей из Новосибирска в сторону Болотного столкнулись два легковых автомобиля, рядом с местом ДТП разбросаны элементы транспортных средств, одна машина вылетела с дороги в кювет, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и было выложено видео.

В Госавтоинспекции по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт ДТП:

— В 9:20 утра в Мошковском районе на 44 километре автодороги Р-255 70-летний водитель автомобиля Suzuki grand Vitara, ехал со стороны поселка Мошково в сторону Новосибирска. В пути следования, после завершения маневра обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro, за рулем которого был 30-летний водитель. В результате ДТП погиб водитель Suzuki. Пострадали 4 пассажира Suzuki и водитель Nissan. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — пояснил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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