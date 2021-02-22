В Новосибирске людям пришлось обходить по дороге заваленный снегом тротуар

В центре Новосибирска прохожим приходится обходить по проезжей части тротуар, заваленный снегом. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В центре Новосибирска прохожим приходится обходить по проезжей части тротуар, заваленный снегом. Сибиряки засняли это на видео, позже ролик опубликовали в сети. Непроходимой улица стала после того, как с крыши здания на Красном проспекте,13 сбросили снег — убирать с тротуара его не стали.

— В самом центре на Красном проспекте, 31, сбросили с крыши снег и на этом работы, судя по всему, закончились, оставив горожанам полосу препятствий из рыхлого снега, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был выложен ролик. — Некоторым людям пришлось даже выходить на проезжую часть, чтобы обойти образовавшийся сугроб, подвергая себя опасности и становясь препятствием для движения транспорта.

В комментариях под постом подписчики паблика отметили, что снегом в Новосибирске уже никого не удивишь, однако с такими инцидентами многие сибиряки еще не сталкивались:

— Снег у нас давно уже всеобщая проблема, но такого я не видела.

— Людям надо было перейти на другую сторону улицы, чтобы не идти по проезжей части.

— В Сибири всем уже давно было пора привыкнуть к снегу. Может быть, его позже уберут, — пишут люди.

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