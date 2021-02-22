В Новосибирской области ищут мужчину, таинственно исчезнувшего после увольнения с работы

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 января.

В Новосибирской области ищут 35-летнего Александра Александровича Полещука. Мужчина работал по найму в Коченевском районе, однако в какой-то момент с работы он решил уйти. Как рассказали поисковикам коллеги пропавшего — его перестали устраивать условия труда и проживания. Однако после своего отъезда 28 января сибиряк пропал: до дома он так и не добрался, а с родными перестал выходить на связь.

— Приметы: рост 182 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы, темно-карие глаза. Мужчина может носить бороду или усы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в зимний рабочий костюм цвета хаки с рисунком на спине, черные кожаные ботинки и черную шапку.

Поисковики также отмечают, что в ориентировке размещена фотография пропавшего 15-летней давности.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Александр или вы просто видели его на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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