Погода в Новосибирске на 22 февраля 2021 года: что обещают синоптики

Погода ожидается пасмурной, возможен небольшой снегопад. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 22 февраля 2021 года ожидается пасмурной. Синоптики не прогнозируют обильных осадков, но обещают морозы.

— В понедельник, 22 февраля, ожидается пасмурная погода, температура воздуха достигнет -18...-20 градусов днем, -27...-29 градусов ночью. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным портала Яндекс. Погода, в Новосибирске 22 февраля будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой снег, температура воздуха достигнет в среднем -22...-26 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 2-3 метра в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 755-759 миллиметров ртутного столба.

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