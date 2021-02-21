Новосибирский таксист проверил, реально ли запихать в салон чугунную ванну

Водитель настойчиво пытается засунуть ванну в салон автомобиля. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирский таксист попытался погрузить в легковой автомобиль чугунную ванну. Очевидцы стали снимать водителя на видео, язвительно комментируя попытки из своей машины. Видеозапись выложил паблик АСТ-54.

- Яндекс-такси довезет, кого хочет. Ехал-ехал грека через реку и увидел он ванну чугунную! Сейчас вот он пытается ее загрузить в Hyundai Solaris, - сопровождая описание матом, комментирует свидетель. - Не своя машина. Ай, красавец!

На самом деле, водителю довольно легко удалось уложить груз на задние сиденья, но вот по длине он немного не вместился в салон.

- Братан, ты так и езжай! – Выкрикнул свидетель, саркастично предлагая двигаться с открытой дверью.

Когда незадачливый водитель, все-таки, смог закрыть дверцу автомобиля, ванна уже торчала с противоположной стороны.

- Оп-па, эта закрылась, теперь с той стороны вылезла, - вновь посмеялся наблюдатель.

Его спутник предположил, что ванну можно было положить в багажник. Однако в нем, возможно, находится газовый баллон.

Видео обрывается, не раскрыв интриги: удалось ли водителю справиться с задачей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.