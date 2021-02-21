5-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

Два автомобиля столкнулись воскресным вечером. Фото: ГИБДД
Две иномарки столкнулись в Ленинском районе Новосибирска. Авария произошла в восемь часов вечера 21 февраля.
По данным ГИБДД, Toyota Ipsum ехала по Станиславского со стороны площади Труда, а Skoda Rapid направлялась навстречу. Авария произошла во время поворота «Тойоты» налево – на улицу Котовского.
- Пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота» - девочка 5 лет, которая была направлена в лечебное учреждение с травмой лица. Пострадала ещё одна пассажирка автомобиля «Тойота» - женщина 33 лет, которая также обратилась за медицинской помощью с травмой лица, - сообщает городская автоинспекция.
Чья вина в столкновении – предстоит выяснить полицейским.
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