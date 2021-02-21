Новосибирцу на улице отстрелили орган ниже пояса

Пострадавший не хотел говорить, что пострадал от чужого выстрела. Фото: Влад КОМЯКОВ

Житель Новосибирска понес значительную для мужчины потерю. В первую Горбольницу он поступил с травмой правого яичка.

Там пациент заявил, что сам повредил важный орган. Врач, осмотрев бедолагу, понял, что дело здесь не чисто и заявил о больном в полицию.

- Во время проверки было установлено, что на Озере Юго-Западное в гражданина выстрелили из неустановленного оружия, - сообщил КП-Новосибирск анонимный источник.

Стрелка найти пока не удалось. Не исключено, что 32-летний пострадавший сам спровоцировал конфликт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.