Новосибирцу на улице отстрелили орган ниже пояса

Пострадавший не хотел говорить, что пострадал от чужого выстрела.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Житель Новосибирска понес значительную для мужчины потерю. В первую Горбольницу он поступил с травмой правого яичка.
Там пациент заявил, что сам повредил важный орган. Врач, осмотрев бедолагу, понял, что дело здесь не чисто и заявил о больном в полицию.
- Во время проверки было установлено, что на Озере Юго-Западное в гражданина выстрелили из неустановленного оружия, - сообщил КП-Новосибирск анонимный источник.
Стрелка найти пока не удалось. Не исключено, что 32-летний пострадавший сам спровоцировал конфликт.
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