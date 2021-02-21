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Новосибирцу на улице отстрелили орган ниже пояса

Пострадавший уверял, что он травмировался сам, но полицейские не поверили
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Пострадавший не хотел говорить, что пострадал от чужого выстрела.

Пострадавший не хотел говорить, что пострадал от чужого выстрела.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Житель Новосибирска понес значительную для мужчины потерю. В первую Горбольницу он поступил с травмой правого яичка.

Там пациент заявил, что сам повредил важный орган. Врач, осмотрев бедолагу, понял, что дело здесь не чисто и заявил о больном в полицию.

- Во время проверки было установлено, что на Озере Юго-Западное в гражданина выстрелили из неустановленного оружия, - сообщил КП-Новосибирск анонимный источник.

Стрелка найти пока не удалось. Не исключено, что 32-летний пострадавший сам спровоцировал конфликт.

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