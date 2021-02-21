Моржу, который провел в ледяной воде час, переплывая Обь, стало плохо

В Новосибирске моржи переплыли Обь.

В Новосибирске стало плохо одному из моржей, решивших переплыть Обь. Пересечь реку на границе Советского и Первомайского района смельчаки решили в честь наступающего Дня защитника Отечества. Участвовали в акции три спортсмена из Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые Медведи».

- Около часа спортсмены провели в холодной воде. Доплыв до финиша (в районе Нижней Ельцовки), один из спортсменов, мужчина 35-40 лет выбился из сил так сильно, что ему потребовалась помощь спасателей. Со льда он был транспортирован спасателями МАСС до автомобиля организаторов заплыва, где его осмотрела врач команды, - сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Мужчина отогрелся и, отдохнув, понял, что в дальнейшей помощи не нуждается. Доктор также считает, что здоровью моржа ничего не угрожает.

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