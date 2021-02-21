Кто попадет в Госдуму от Новосибирска: коммунисты выбирают кандидатов от своей партии

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Анатолий Локоть отметил, что все кандидаты настроены на активную борьбу за место в Госдуме. И подчеркнул, что КПРФ сейчас представляет собой крепкую оппозицию.

В список кандидатов на выборы в Госдуму от Новосибирского отделения вошли депутат Заксобрания Роман Яковлев, действующий депутат Госдумы Вера Ганзя, кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов, глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новоселов и второй секретарь Ренат Сулейманов. Окончательную кандидатуру утвердят на съезде ЦК КПРФ.

- Есть политтехнологические попытки перехватить протестный электорат. Но мы никаким либералам протестный электорат не отдадим, - рассказал Ренат Сулейманов и отметил, что эта избирательная кампания сложна и морально, и технически.

- Я веду активную политику в социальных сетях, сейчас такая работа очень важна. Стараюсь помогать по мере своих сил, поэтому люди меня знают. Я могу представлять партию именно в таком ключе, - поделилась Вера Ганзя.

По мнению Андрея Жирнова, только КПРФ сейчас является реальной альтернативой для развития России:

- Альтернатива, которую предлагает либеральный майдан, ведет нашу страну в пропасть. И только «красная» Государственная Дума даст реальную возможность, чтобы страна встала на рельсы адекватного развития и двигалась вперед.

А Роман Яковлев пообещал в случае победы кандидатов от КПРФ отменить реформу пенсионного возраста:

- Я, как руководитель инициативной группы в Новосибирской области «Против повышения пенсионного возраста», могу сказать, что в случае победы любого нашего кандидата мы отменим эту губительную инициативу.