3 шайбы за 9 минут: хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс»

Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс». Фото: hcsibir.ru

С разгромным счетом хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над «Барысом». Встреча новосибирцев проходила на льду соперников – в Казахстане. Это не помешало гостям забить пять шайб.

Наиболее результативным для новосибирских хоккеистов стал второй период, в течение которого игроки трижды забивали гол. Первая шайба в ворота соперников прилетела на 24-й минуте. Затем «Сибирь» увеличила отрыв на 31-й минуте и потом – на 33-й.

«Барыс» размочил счет уже к концу игры – на 57-й минуте.

Следующая встреча «Сибири» назначена на 23 февраля. Бороться игроки будут с челябинским «Трактором».

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