От коронавируса умер новосибирский долгожитель.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
За очередные сутки от коронавируса умерло шесть человек. Таковы официальные данные Оперштаба Новосибирской области. Среди людей, которые не перенесли болезнь – 90-летний мужчина.
Кроме долгожителя, от ковида умерли мужчины 68 и 81 года и женщины – 64, 67 и 69 лет.
- Всего в регионе от коронавируса умерли 1 383 человека, - сообщает Оперативный штаб.
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