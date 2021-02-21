От коронавируса умер новосибирский долгожитель. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За очередные сутки от коронавируса умерло шесть человек. Таковы официальные данные Оперштаба Новосибирской области. Среди людей, которые не перенесли болезнь – 90-летний мужчина.

Кроме долгожителя, от ковида умерли мужчины 68 и 81 года и женщины – 64, 67 и 69 лет.

- Всего в регионе от коронавируса умерли 1 383 человека, - сообщает Оперативный штаб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.