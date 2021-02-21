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От коронавируса умер новосибирский долгожитель

Очередные сутки унесли в регионе шесть жизней. В том числе – 90-летнего мужчины
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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От коронавируса умер новосибирский долгожитель.

От коронавируса умер новосибирский долгожитель.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

За очередные сутки от коронавируса умерло шесть человек. Таковы официальные данные Оперштаба Новосибирской области. Среди людей, которые не перенесли болезнь – 90-летний мужчина.

Кроме долгожителя, от ковида умерли мужчины 68 и 81 года и женщины – 64, 67 и 69 лет.

- Всего в регионе от коронавируса умерли 1 383 человека, - сообщает Оперативный штаб.

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Коронавирус в Новосибирске