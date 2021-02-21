В Новосибирске будут судить велофила: серийный преступник украл 31 велосипед

В Новосибирске будут судить серийного похитителя велосипедов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Житель Новосибирска украл столько велосипедов, сколько лет успел прожить. Почти. Он похитил 31 велик. Самому – 32 года. «Сравнять счет» не успел, видимо, потому что попался.

- Заходил в подъезды многоквартирных домов и искал оставленные там гражданами без присмотра велосипеды. При себе у него был «тросорез», который он использовал для того, чтобы перекусить запирающие устройства на велосипедах, - описывают серию преступлений в Прокуратуре Новосибирской области.

Преступнику не приходилось грузить похищенное на авто, поскольку скрывался с мест происшествия прямо на велосипедах. После этого выставлял похищенное на продажу.

- В большинстве случаев мужчина продавал велосипеды через мессенджер «Телеграмм», - сообщает Прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.