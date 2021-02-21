В Новосибирске помолились за покровителя судебных приставов. Фото: УФССП России.

В Новосибирске прошел молебен за покровителя судебных приставов. Таковым считается Феодор Стратилат. Молились за святого в Вознесенском кафедральном соборе.

- В честь дня памяти великомученика Феодора Стратилата, который почитается в качестве небесного покровителя Федеральной службы судебных приставов, - комментируют молебен в областном управлении ФССП России.

Поучаствовали в мероприятии и православные батюшки, и приставы – рядовые сотрудники, руководители и главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

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