В Новосибирске помолились за покровителя судебных приставов. Фото: УФССП России.
В Новосибирске прошел молебен за покровителя судебных приставов. Таковым считается Феодор Стратилат. Молились за святого в Вознесенском кафедральном соборе.
- В честь дня памяти великомученика Феодора Стратилата, который почитается в качестве небесного покровителя Федеральной службы судебных приставов, - комментируют молебен в областном управлении ФССП России.
Поучаствовали в мероприятии и православные батюшки, и приставы – рядовые сотрудники, руководители и главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.
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