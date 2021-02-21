82 тысячи новосибирцев владеет оружием, эксперт назвал самые «вооруженные» районы

Михаил Велейчик рассказал, сколько оружия зарегистрировано у жителей Новосибирской области. Фото: Ольга Табатчикова.

На учете у правоохранителей состоит больше 82 тысяч жителей области, владеющих оружием. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области Михаил Велейчик.

- Они владеют 142 тысячами единиц оружия. Примерно половина и владельцев оружия, и половина зарегистрированного оружия находятся на территории Новосибирска, - добавил Велейчик. - Два самых «вооруженных» района - это Ленинский и Октябрьский районы. Это и понятно по количеству жителей.

Собеседник радиостанции добавил, что есть в регионе и коллекционеры, у которых количество оружия значительно больше, чем, например, у охотников.

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