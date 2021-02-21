Иномарка снесла дорожный знак и протаранила отбойник в Новосибирске

Машина налетела на отбойник на улице Большевистской. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очередное ДТП произошло на улице Большевистской в Новосибирске.

«При движении от «Речного вокзала» к площади Инженера Будагова водитель кроссовера Toyota RAV4 не справился с управлением, в результате чего его автомобиль, снеся дорожный знак, оседлал бетонный разделитель», - сообщает паблик АСТ-54.

К счастью, для водителя маневр не оказался травматичным, он не пострадал. Очевидцы обращают внимание на то, что в этом месте сужается дорога. Они предполагают, что иномарку кто-то подрезал, из-за чего мужчина и не справился с управлением.

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