До 10 лет грозит новосибирцу, насушившему больше килограмма конопли

У жителя Новосибирской области нашли запасы марихуаны. Фото: МВД.

Сотрудники МВД нашли внушительный запас марихуаны в одном из домов новосибирского поселка Русско-Семеновский. 32-летний хозяин признался, что содержимое мешков – его.

- Как пояснил задержанный, данный наркотик он собрал на окраине поселка и хранил для личного употребления, - комментирует областное управление МВД России.

Правоохранители взвесили криминальные припасы - 1208,6 грамма. И возбудили дело о незаконном хранении наркотика. Теперь сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование, - комментирует МВД.

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