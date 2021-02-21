Электромобилей в Новосибирске – все больше. Эксперт назвал цифру

Электромобили становятся все популярней. Фото: dpa/picture-alliance/globallookpress.com

Некоторые новосибирцы уже освоили электромобили. И таких водителей становится все больше.

- Более пятисот электромобилей сейчас есть в Новосибирске, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Городское развитие» Рамил Алиев. - Есть компании, которые переводят своих курьеров на электромобили, и достаточно выгодным находят для себя эксплуатацию такого вида топлива.

Гость студии добавил, что, например, власти столицы стимулируют жителей к переходу на такие машину.

- Выделены специальные парковочные места. Для бензиновых и дизельных двигательный - платное условие размещение автомобиля. А для электромобиля в Москве на ряде парковок – совершенно бесплатно. Также владельцы могут свободно перемещаться по выделенным полосам, - привел примеры Алиев.

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