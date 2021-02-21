Власти активней возьмутся за «антимасочников» в новосибирских маршрутках

Масочный режим в Новосибирской области продолжается. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Связанных с ковидом ограничительных мер становится все меньше. Но при этом власти Новосибирской области намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Коснется это, в частности, общественного транспорта.

- В условиях большого скопления и тесного контакта людей в маршрутных такси перевозчикам важно обратить особое внимание на обеспечение безопасности и соблюдение ограничительных мер. Необходимо усилить проверочные мероприятия в данном направлении, - сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

За неделю Минтранс провел уже 76 рейдов в общественном транспорте. В итоге проверяющие составили 24 протокола на граждан и два протокола на юридических лиц.

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