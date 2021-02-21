Пьющего таксиста-мигранта разыскивает новосибирская полиция

Полиция разыскивает этого человека. Фото: МВД.

Новосибирская полиция разыскивает водителя, который может быть очень опасным на дорогах. Его уже ловили пьяным за рулем, а в другой раз выписали протокол за отказ от освидетельствования. Учитывая, что Аброрбек Позилов попадался неоднократно, он должен нести ответственность уже по уголовной статье - 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По этой статье виновному могут дать до двух лет лишения свободы. Но правоохранители не знают, где находится Позилов, и обращаются за помощью к жителям.

- В настоящее время место нахождения Позилова А.С. неизвестно, может заниматься частным извозом на автомобиле «Daewoo Lacetti», - говорят в пресс-службе областного управления МВД России. - Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении лица, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 232-64-70, 232-64-80.

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