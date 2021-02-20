Умер Вадим Коваленко — бывший главврач горбольницы №1 болел коронавирусом

Мужчине было 74 года — он болел коронавирусом. Фото: http://www.noav.ru/

В Новосибирске, 20 февраля, умер Вадим Федорович Коваленко — бывший главврач горбольницы №1. Мужчине было 74 года — он болел коронавирусом.

— На 74 году жизни от коронавирусной инфекции скончался Вадим Федорович Коваленко — скончался Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук и бывший главврач горбольницы №1, проработавший там более 40 лет, из них руководителем — 23 года. Соболезнуем родным и близким! — сообщили в Новосибирской областной Ассоциации врачей.

Прощание с Вадимом Федоровичем состоится 22 февраля в два часа дня в Новосибирском крематории по адресу: поселок Восход, улица Военторговская, 4/1.

Напомним, свой пост главы медучреждения Вадим Коваленко покинул в 2015 году, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ. Сейчас пост главврача горбольницы №1 занимает Юрий Бравве.

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