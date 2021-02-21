Погода в Новосибирске на 21 февраля 2021 года: синоптики обещают большой перепад температуры

Возможно, морозы уже заканчиваются. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По мнению синоптиков, утро 21 февраля будет холодным. Портал Gismeteo обозначил на ночь температуру в -24 С. Однако уже к обеду воздух Новосибирске должен прогреться до -18 С, а к вечеру – до -15 С.

День будет пасмурным, а к окончанию суток синоптики прогнозируют небольшой снег.

Ближайшие дни – 22 и 23 февраля – будут более холодными. Зато к 25 февраля температура может поднять до весьма комфортных -24 С.

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