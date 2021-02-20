В Новосибирске четверо мужчин избили и ограбили продавца в закусочной «Mgrill»

Четверо мужчин напали на продавца закусочной с шаурмой «Mgrill». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, 19 февраля, четверо мужчин напали на продавца закусочной с шаурмой «Mgrill» на улице Ватутина, и вытащили из кассы 3 тысячи рублей. Выяснилось, что в заведение они не наведываются уже не в первый раз. Накануне ограбления они заходили в закусочную и убеждали продавца отдать выручку и просили воды. Их разговор и сам инцидент попали на запись камеры наблюдения, сейчас преступников ищет полиция.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении разыскиваемых, изображенных на фото и видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)-232-17-18,232-64-79, 8-951-394-14-04.

При этом сама закусочная также объявила вознаграждение для тех, кто готов помочь в поимке грабителей. Заведение обещает выплатить им 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения и просит обращаться по телефонам 232-64-79, 232-17-18.

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