«Вышел из дома и пропал»: под Новосибирском таинственно исчез 45-летний мужчина

В Новосибирской области ищут 45-летнего Олега Николаевича Бондарчука. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирской области ищут 45-летнего Олега Николаевича Бондарчука. Мужчина ушел из дома в поселке Железнодорожный 8 января, с тех пор он не выходил на связь с родственниками и сейчас никто не знает, где он находится. При этом, как пояснили близкие мужчины поисковикам, никаких предпосылок к такому таинственному исчезновению у него не было.
— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-синие штаны, войлочные сапоги на липучках и черную шапку с рисунком серого или зеленого цвета.
Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Олег Николаевич или вы просто видели его на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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