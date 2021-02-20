В центр Новосибирска съехались больше 10 пожарных машин

По подсчетам очевидцев, там собралось около 10 машин МЧС. Фото: "АСТ-54"

Вечером 20 февраля, новосибирцы заметили много пожарных машин на улице Ядринцевской в Центральном районе города. Снимки автомобилей спецслужб, съехавшись в центр города, появились в соцсетях. По подсчетам очевидцев, там собралось около 10 машин МЧС.

— Больше десяти пожарных автомобилей съехались к зданию в центре города. По словам людей, задымление наблюдалось в здании Территориального фонда ОМС НСО на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МЧС по Новосибирской области данный инцидент пока никак не прокомментировали. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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