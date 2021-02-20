Пожарная тревога ложной не бывает

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Несмотря на то, что все они оказались ложными, реагирование на сигналы о пожарах было самым настоящим - на все без исключения тревожные события экипажи ГБР осуществили боевые выезды.

В 12.05 в магазине на улице Римского-Корсакова срабатывание пожарной сигнализации произошло из-за кратковременного отключения электроэнергии, в 13.22 в салоне мототехники на улице Кирова - из-за того, что на датчик попал пар из открытой духовки. По этой же причине сигнализация сработала в 19.22 в пекарне на улице Кубовой. В 21.45 в автомастерской на улице Петухова автоматическая пожарная сигнализация отреагировала на высокую температуру, которая образовалась в помещении во время покраски автомобиля. Лишь в одном случае причину срабатывания пожарной сигнализации - в супермаркете на улице Громова - незамедлительно определить не удалось. Теперь это предстоит сделать техническим специалистам ГВАРДИИ, чтобы исключить некорректную работу прибора в дальнейшем.

Пожарные тревоги считаются не менее важными, чем сигналы о нападении или краже, и поэтому отрабатываются с неменьшей тщательностью. Ущерб от пожара может быть даже больше, чем от кражи, ведь огонь не щадит ничего. За время существования Агентства благодаря своевременному реагированию на срабатывание охранно-пожарной сигнализации были спасены жизни нескольких человек и имущество на десятки миллионов рублей.