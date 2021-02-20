«До -30!»: синоптики рассказали, какой будет погода на февральские праздники в Новосибирске в 2021 году

В конце последнего зимнего месяца к сибирякам вновь придут морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода на февральские праздники в Новосибирске в 2021 году. В конце последнего зимнего месяца к сибирякам вновь придут морозы.

— В воскресенье, 21 февраля, в Новосибирске ночью температура воздуха опустится до -25..-27 °С, днем -14..-16 °С. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой мокрый снег. В понедельник, 22 февраля, температура ночью опустится до -20..-22 °С ночью, днем — до -17..-19 °С. Ветер ночью будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем — юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами возможен небольшой снег. Во вторник, 23 февраля, температура ночью может опуститься до -27..-29 °С ночью, в пригороде возможно похолодание -32 °С, днем — до -18..-20 °С, ветер будет дуть северо-западный с переходом в юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается преимущественно без осадков, — сообщили в мэрии города со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В мэрии также еще раз напомнили горожанам, что в случае каких-либо ЧП можно обратиться по телефонам: 051, 218-68-88.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.