Пробки в Новосибирске 20 февраля 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки в Новосибирске 20 февраля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 20 февраля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов.

На правом берегу проезд затруднен по таким улицам, как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Гурьевская, Никитина, Кошурникова, Ипподромская, Военная, Красный проспект, Орджоникидзе, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Фрунзе, Нарымская,Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, Ватутина, Немировича Данченко, Тюменская, Оловозаводская, Петухова и Хилокская.

Проезд затруднен также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту движение относительно свободное.

Возможно, на образовавшиеся на дорогах повлияли последствия метели 19 февраля 2021 года в виде большого количества снега на проезжей части, а также несколько аварий произошедших в городе сегодня. К примеру, согласно данным Яндекс.Карт, ДТП случились на улице Восход на подъезде к Октябрьскому мосту, а также на Димитровском мосту.

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