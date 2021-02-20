В Новосибирске ледовая арена, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею, готова на четверть

Стадион и станция метро «Спортивная» готовы на четверть. Фото: Валерия Панов

На заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области обсудили готовность ледовой арены, на которой через год пройдут тестовые соревнования перед хоккейным Молодежным чемпионатом мира.

Как сообщает издание «Ведомости», на данный момент стадион и станция метро «Спортивная» готовы на четверть.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что есть отставания по графику, но они не критические.

— Необходимо увеличить количество рабочих, мы ведем работу с Минстроем РФ, сделали заявку на 150 человек из ближнего зарубежья, работаем и с красноярскими компаниями, чтобы они поставили нам живую силу, — рассказал Иван Шмидт.

Напомним, работы стартовали после того, как в мае 2018 года стало окончательно известно о проведении в 2023 году в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею. Полная стоимость строительства — 20,6 миллиарда рублей.

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