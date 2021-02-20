Новосибирец продает восковую фигуру Андрея Макаревич за 120 тысяч рублей

Восковую фигуру Андрей Макаревича новосибирец оценил в 120 тысяч рублей. Фото: предоставил читатель КП-Новосибирск

Новосибирец продает восковую копию Андрея Макаревича. Ее цена — 120 тысяч рублей. Корпус и ноги у фигуры — пластиковые, голова и кисти рук — из воска. КП-Новосибирск мужчина рассказал, как стал обладателем воскового Андрея Макаревича.

— Около 10 лет назад коллеги подарили мне фигуру Макаревича на день рождения. Они знали, как я люблю его творчества. В то время на улице Семьи Шамшиных работал магазин, где продавали оригинальные подарки. Там была восковая фигура Розенбаума и Макаревича. Ранее они стояли в музее восковых фигур в Санкт-Петербурге, это я потом узнал. Но потом меняли коллекцию, и прежние копии певцов оказались в продаже, — рассказал новосибирец.

Мужчина признается, что за 10 лет восковый Андрей Макаревич стал ему, как родной. Выставив объявления, новосибирец засомневался, стоит ли его продавать. Но ему нужны деньги на новый бизнес. Сейчас среди покупателей — два претендента. Они взяли паузу, думают.

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