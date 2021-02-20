В Новосибирске сняли ограничения на работу кафе и ресторанов по ночам

Барам и ресторанам разрешили работать ночью.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 20 февраля, правительство Новосибирской области отменило ограничения работы спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Также снимаются ограничения по времени работы всех предприятий общественного питания.
Но есть ряд правил, которые озвучил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
— В кафе, барах и ресторанах запрещены дискотеки и любые массовые мероприятия, между столиками должна быть дистанция в полтора метра, — уточнил Андрей Гончаров.
В Новосибирске до конца марта действует режим повышенной готовности, а это значит, что по-прежнему действует масочный режим в общественных местах.
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