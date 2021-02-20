Новосибирцы увидели в утреннем небе гало

Сибирячка сняла утреннее гало. Фото: Елена Анджанова

В субботу, 20 февраля, в Новосибирске жительница Октябрьского района Елена Анджанова заметила необычное явление — радугу в виде огромного круга. Это красивое природное явление называется гало.

— Я уже не в первый раз замечаю на небе гало. В этот раз свечение было в виде круга, который постепенно рос, а потом начал рассеиваться, — рассказала КП-Новосибирск Елена Анджанова. — Гало долго держалось и солнце ярко слепило, невозможно было долго смотреть.

Гало постепенно разрослось до огромного круга и начало рассеиваться. Фото: Елена Анджанова

Синоптики объяснили, что такое зрелище довольно часто можно наблюдать зимой, особенно в морозы.

— Гало или «ложное солнце» — один из видов радужного пятна в небе, связано с преломлением солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда и снега. Такое может возникать, когда в атмосфере большая концентрация снежинок, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, после потепления в Новосибирск вернулись морозы. Столбик термометра опустился ниже 24 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.