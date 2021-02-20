«Ростелеком» поддержал молодых профессионалов Новосибирской области

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Соревнование проходило с 15 по 19 февраля на 35 площадках в трех категориях: «Молодые профессионалы», «Юниоры Ворлдскиллс» и «Навыки мудрых». В чемпионате участвовало более тысячи конкурсантов.

Независимым экспертом в компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» стал Антон Ананьин, ведущий инженер электросвязи Новосибирского филиала «Ростелекома». В том числе под его наблюдением конкурсанты выполняли задания по монтажу оборудования.

- В одном из испытаний студенты должны были обнаружить повреждение на смонтированной линии, определить расстояние до этой точки, рассчитать по меткам место дефекта и предъявить его экспертам. Это очень кропотливая работа, и было интересно наблюдать, как ребята стараются сделать все правильно и быстро, чтобы опередить своих соперников и стать первыми, - рассказал Антон Ананьин, ведущий инженер электросвязи Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Победителями в компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» стали студенты Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса, обучающиеся по специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» Денис Якубович и Вадим Поляков. Как отметили эксперты, в этот раз определить лучших было непросто из-за высокого уровня конкурсантов.

- Мы не в первый раз проводим эти соревнования и видим, что с каждым годом интерес к конкурсу растет: увеличивается число участников, становится больше компетенций. Это происходит потому, что чемпионат «Молодые профессионалы» дает шанс начинающим специалистам проявить себя, а потенциальным работодателям - прицениться к лучшим кадрам в отрасли, - подчеркнул Петр Енов, руководитель Ресурсного центра Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса, главный эксперт чемпионата.