Новосибирские полицейские разыскивают мужчину, угрожавшего зарезать жену

Сибиряка обвиняют в том, что он угрожал ножом сожительнице. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полицейские ищут 52-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он угрожал убить или причинить тяжкий вред здоровью. Сибиряк скрывается уже почти полгода. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Установлено, что 24 сентября 2020 подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Краузе, демонстрируя нож, высказывал угрозы в адрес своей сожительницы, — уточнили в полиции.

Всем, кому известно о местонахождении мужчины просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 2321974, 8 (383) 2322002.

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