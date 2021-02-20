Погода в Новосибирске на 20 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирск вернется мороз. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 20 февраля 2021: в город снова вернется мороз. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня будет преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит -20, -22 градусов, по области до — 23 градусов. На дорогах гололедица, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает морозный день. Температура утром будет -23 градуса, днем — -20 градусов, вечером — -22 градуса, а ночью похолодает до -24 градусов.

Накануне Новосибирск накрыла метель. Порывы ветра местами достигали 22 метров в секунду. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Передвижение по городу было затруднено Люди столпились в метро.

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