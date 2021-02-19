Губернатор Андрей Травников высоко оценил развитие Новосибирского района

Андрей Травников наградил сибиряков за успешную работу. Фото: правительство Новосибирской области.

19 февраля Андрей Травников побывал в Краснообске на собрании трудовых коллективов и общественности Новосибирского района, заслушал доклад главы муниципалитета об итогах работы за 2020 год. В собрании также приняли участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.

- У этой агломерации серьёзное будущее в связи с тем, что, хотя в областной столице возможности для развития территории ещё есть, мы понимаем, что с каждым годом их будет всё меньше. Поэтому многие проекты – и жилищные, и инвестиционные, важные федеральные проекты – переходят на территорию Новосибирского района. Самая главная задача – обеспечить баланс интересов: учесть интересы жителей, инвесторов и крупных строек – региональных и федеральных. Сегодня в границах района реализуются такие важные проекты, как СКИФ, Федеральный медицинский детский реабилитационный центр, реконструкция аэропорта «Толмачёво», Восточный обход. Необходимо создавать высококвалифицированные рабочие места. На ближайшем заседании Совета по инвестициям будут рассматриваться крупные инвестиционные проекты, которые так же будут реализовываться на территории Новосибирского района. Весь этот сложный и многообразный процесс развития не только района, но и всего региона, важно сопровождать, соблюдая баланс интересов жителей, – обозначил губернатор важную задачу в работе правительства Новосибирской области.

Для Новосибирского района одним из непростых вопросов остается регулирование и развитие садоводческих и дачных некоммерческих товариществ.

- Эта тема заслуживает того, чтобы вынести её отдельным блоком на обсуждение в Совете муниципальных образований при Президенте Российской Федерации. Предлагаю, пользуясь тем, что мэр наукограда Кольцово Николай Красников является членом этого Совета, сформировать рабочую группу и вынести решение этих проблем на федеральный уровень, – заявил Андрей Травников.