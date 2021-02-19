Cовременные решения позволили снизить стоимость строительства школ в Новосибирской области без ущерба качеству

Новая школа получила высокую оценку губернатора. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Новосибирский район высоко оценил новую школу в Краснообске.

- Я рад за жителей Краснообска – особенно с учетом непростой истории строительства этого объекта - в итоге все получилось: и участок отстояли, и школа получилась замечательная, - подчеркнул глава Новосибирской области. - Я удовлетворен и результатами той деятельности, которая была развёрнута три года назад не только в Новосибирской области, но в масштабах всей страны. В ней участвовало огромное количество специалистов: минстроя нашего региона и Минстроя РФ, Роспотребнадзора, Агентства стратегических инициатив, общественники из Екатеринбурга и проектировщики из Новосибирскка. В 2018 году, понимая какой объем школ предстоит построить в ближайшие годы, задались целью, не теряя в качестве и в проектных решениях, сократить стоимость строительства. Сегодня, каждый раз посещая очередную новую школу, я вижу – какие конкретные решения удалось внедрить за эти годы, в том числе, при поддержке коллег на федеральном уровне

Напомним, что ранее Андрей Травников - руководитель рабочей группы Госсовета РФ «Образование и наука» - изучил опыт эффективного использования образовательных пространств в школах других российских регионов. Среди решений по оптимизации, например, была возможность увеличить количество этажей школы до четырёх. Повышение этажности позволяет разместить на площадях школы, построенной в условиях уже освоенной территории, всё необходимое для школьной и внеурочной деятельности детей.

В новой гимназии - на 1100 мест - оборудованы мастерские по обработке металла и дерева, мастерские кулинарии и технологии обработки ткани, лингафонные кабинеты, практикумы, лабораторные, ресурсные кабинеты, обеденный зал на 582 места с помещениями пищеблока, актовый зал на 553 места с артистическими и комнатами хранения костюмов и декораций, кабинет музыки, хореографический кабинет, кабинет индивидуальных музыкальных занятий, кабинет радиомоделирования, библиотека, кабинет ИКТ, кабинеты логопеда и психолога, медиатека, музей, архив, помещения групп продлённого дня с двумя спальными помещениями и игровой, раздевальные комнаты с санузлами и душевыми, два гимнастических зала и тренажёрный зал.

- И эта работа по оптимизации продолжается. Несмотря на то, что мы уже достигли серьёзного результата: удельная стоимость строительства сокращена на 30 процентов без потери качества (по сравнению с проектами 2016-2017 годов), - заявил Андрей Травников.