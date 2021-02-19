В Новосибирске собака задохнулась из-за застрявшего в дверях лифта поводка

Погибшего питомца хозяева просто бросили у подъезда. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В соцсетях, 19 февраля, появилась история о жуткой гибели собаки, произошедшей в Новосибирске. По словам сибиряков, она задохнулась в лифте из-за собственного ошейника.

— К жене в ветклинику сегодня принесли собаку и рассказали, что она, будучи на поводке, забежала в лифт, а он закрыл двери и поехал вниз. Рулетка не дала поводку пролезть между закрытыми дверями и животное задохнулось. К слову, цена за то, чтобы утилизировать погибшего питомца хозяев не устроила, и они решили просто бросить собаку около подъезда, завернув в плед. Ужасно, поступили с ней не как с другом, а как с каким-то мусором, — цитирует сибиряков паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Эта история не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом многие из них осудили поступок хозяев пса:

— Мало того, что сами в ее гибели виноваты, так еще и бросили.

— Как их земля носит? Нельзя так с друзьями поступать!

— Ужас, очень жалко собаку. А по поводу его хозяев просто слов нет, — пишут люди.

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