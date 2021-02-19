Грузовик насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку около института в Академгородке

Мужчина на «Урале» сбил 71-летнюю пенсионерку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, 19 февраля, мужчина на «Урале» сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

— Около восьми часов утра 56-летний водитель автомобиля «Урал» выезжая задним ходом по внутриквартальному проезду дома №13 по улице Академика Лаврентьева, где располагается институт физики полупроводников им А.В. Ржанова, сбил 71-летнюю пенсионерку, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где позже скончалась. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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