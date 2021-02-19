В Новосибирске грабители выхватили у бизнесмена из рук пакет с 15 миллионами рублей

Грабителей сейчас ищет полиция. Фото: Кадр из видео

Днем, 18 февраля, в Новосибирске ограбили местного бизнесмена: на улице у него выхватили пакет с деньгами прямо из рук. Как пояснил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, в нем было 15 миллионов рублей. Инцидент произошел на улице Новогодняя в Кировском районе и попал на запись камеры наблюдения. Сейчас грабителей ищет полиция.

— По факту грабежа в Кировском районе было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На кадрах ролика видно, что сибиряк пытался своими силами отбиться от грабителей, однако те, выхватив пакет, сразу же бросились бежать. Случайный прохожий попытался их остановить, но и ему не улыбнулась удача.

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