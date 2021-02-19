Скорость 5G-интернета превысила 1 Гбит/с

Мобильный интернет МегаФона в международном роуминге стал еще быстрее. Фото: МегаФон.

- Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге. Но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным. МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных - мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

На тестировании определили текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости дадут абонентам еще больше возможностей: например, полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.

МегаФон первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг еще в феврале 2020 года. Сейчас он доступен уже в 17 из 56* стран мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Финляндии, Швейцарии, Швеции, Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Эстонии и Южной Корее.

Подключиться к сети пятого поколения можно с любого смартфона, поддерживающего такую технологию. В зависимости от модели, абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G. По итогам января 2021 года, в сети МегаФона зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств, за год их количество выросло более чем в 500 раз.

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*По данным портала GSMA Intelligence.