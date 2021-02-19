23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет Всероссийскую акцию «Защитим память героев»

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В День защитника Отечества «Единая Россия» возложит цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.

- 23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны, - сообщил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия».

- Призываю всех в этот день не митинги и политические акции проводить, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей, - сказал парламентарий.

Он напомнил, что одно из основных направлений работы «Единой России» - поддержка фронтовиков.

- Все они уже в почтенном возрасте, у них есть проблемы со здоровьем. И конечно, нас не может не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов, - добавил Сергей Неверов.

- Почтить память защитников Отечества в такой день - наш священный долг. К воинской памяти нужно относиться бережно. Это наша слава и наша история. Великая Отечественная война объединяет всех нас. В семье любого новосибирца есть те, кто воевал, защищая Родину с оружием в руках. Многие сибиряки не вернулись с фронта. Надо гордиться тем, как бесстрашно воевали наши солдаты, а молодому поколению важно помнить о подвигах своих дедов и прадедов. Пусть этот праздник - День защитника Отечества - будет днем отважных и мужественных людей. Любой мужчина должен быть защитником по сути своей и всегда быть готовым прийти на помощь ближнему, - считает первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.