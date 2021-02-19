От коронавируса умерли семь человек за сутки: самому старшему было 72 года

От коронавируса умерли 7 пациентов за сутки. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 19 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 65 лет, 66 лет, 71 год, 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 368 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 90 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 118 человек, выздоровел 81 пациент.

С начала вспышки коронавирусом заболел 34676 человек, в том числе 1942 детей, выздоровели 32226 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что болезнь не отступает правительством региона принято решение отменить ряд ограничений.

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